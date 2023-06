Kangourou della matematica: i semifinalisti del Convitto “Campanella” disputano a Catania la 2ª fase del concorso

StrettoWeb

Gli allievi del Convitto Nazionale “Tommaso Campanella” che hanno affrontato il mare in burrasca, il 20 maggio u.s., assieme alla professoressa Caterina Maria Ielo, e ad alcuni genitori, per partecipare,

presso il Liceo “Majorana” in San Giovanni la Punta, alla semifinale del gioco-concorso “kangourou della matematica”, hanno certamente assimilato le parole del grande Poeta. Chilà Sabrina (5^A), Porcino Mattia (4^D), Logiudice Giulia ( 5^D), Calidona Salvatore (classe 5^D),

Scotto Alessandro (classe 5^D), per la categoria Ecolier; Volontà Noemi (2^B), Gattuso Riccardo ( 1^B), Alampi Marta (1^C), Festa Brandon (1^B), per la categoria Benjamin, con serietà, competenza e

determinazione, hanno disputato la seconda fase della competizione, organizzata dall’Associazione Culturale kangourou Italia, in collaborazione col Dipartimento di Matematica dell’Università di

Milano.

Sono allievi orientati a sviluppare “virtute e canoscenza”. Fatto, questo, veramente straordinario, in un tempo in cui i social media non stimolano certo riflessione e amore per il sapere,

quel sapere che fa crescere dentro. Come genitori e come insegnanti, siamo orgogliosi di aver partecipato al processo di crescita interiore di queste ragazze e di questi ragazzi e ci sentiamo impegnati ad accompagnarli, in modo rispettoso della loro individualità, oltre che dei canoni educativi condivisi, nel processo di crescita psicofisica.

In attesa dei risultati, incrociamo le dita per i nostri “matematici in erba”, sognando la finale che si svolgerà a Mirabilandia, il 23 settembre c.a.