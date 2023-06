Italia Viva Calabria, nominato il coordinatore per l’area urbana della provincia di Cosenza

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

“Nell’intento di rafforzare Italia Viva sul territorio della provincia di Cosenza, ho affidato ad Antonio De Masi il coordinamento del nostro partito nell’area urbana della provincia di Cosenza”. E’ quanto scrive in una nota Ernesto Magorno, Coordinatore Regionale di Italia Viva Calabria. “Nei prossimi giorni, tra i primi impegni di De Masi, insieme ai coordinatori provinciali di Italia Viva Cosenza Davide Lauria e Nunzia Paese, si svolgerà una riunione con i responsabili cittadini dell’aera urbana per concordare una serie di iniziative politiche tematiche e territoriali e, dunque, irrobustire l’azione di Italia Viva e programmare incontri pubblici con militanti e amministratori. Ringrazio De Masi per avere accettato questo incarico e gli auguro buon lavoro”, conclude Magorno.