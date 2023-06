Italia Under 20, sfuma il sogno Mondiale: la finale è dell’Uruguay, che vince all’86’

StrettoWeb

Per fortuna che le finali, in questo 2023, sono terminate. Sì, perché l’Italia calcistica ha avuto la capacità di perderne quattro in meno di due settimane, sempre sul filo, per episodi e un po’ di sfortuna. E così dopo Roma, Fiorentina e Inter in Europa, anche l’Italia Under 20 è costretta ad inchinarsi all’avversario all’ultimo turno: la finale del Mondiale di categoria è appannaggio dell’Uruguay, che con un gol all’86’ si laurea campione del mondo per la prima volta.

La gara è tiratissima, non bella, ma molto intensa. L’Uruguay tiene la linea altissima, non arretra e riesce a mantenere ritmi importanti per tutta la gara. L’Italia, dal canto suo, dopo un inizio incoraggiante, in cui prova a palleggiare con Baldanzi, Pafundi e Ambrosino, comincia a indietreggiare, soffrendo l’atteggiamento avversario.

Non cambiano i piani nella ripresa. La squadra di Nunziata ha difficoltà ad uscire e ci prova quasi sempre con lanci lunghi, sfruttando la fisicità del neoentrato Esposito, ma nulla da fare. L’Uruguay è più in palla, ordinato, pericoloso. E la svolta può arrivare all’80’, con un rosso sventolato a Prati per una gamba alta su un avversario. Il Var, però, corregge il tiro, con l’arbitro che grazia il centrocampista azzurro sventolandogli il giallo dopo consulto al monitor. Ma la doccia gelata arriva comunque, all’86’. Corner, difesa distratta, fase confusa in area e palla a Luciano Rodriguez dopo fortunoso rimpallo; quest’ultimo è tutto solo e di testa fa 1-0. L’Italia, nonostante undici minuti di recupero (in cui non si è giocato quasi per nulla) non riesce a recuperare e finisce così.