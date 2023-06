Italgas: in piano 2023-29 previsti 4,6 mld per distribuzione gas in Italia

StrettoWeb

Londra, 15 giu. – (Adnkronos) – Il piano 2023-2029 di Italgas prevede per lo sviluppo e l?upgrade del network italiano della distribuzione del gas sono previsti 4,6 miliardi di euro. Nel dettaglio, si legge, 1,6 miliardi di euro (+100 milioni circa rispetto al precedente Piano) sono destinati alla prosecuzione dei programmi di trasformazione digitale della rete con l?obiettivo di disporre già nel 2024 di un network interamente digitalizzato e, per il 90%, controllato da remoto attraverso Dana (Digital Advanced Network Automation), il software proprietario. Tali investimenti creeranno, inoltre, le condizioni per allacciare alla rete di distribuzione italiana e greca circa 400 impianti di biometano e di sviluppare la tecnologia del reverse flow verso la rete di trasporto per consentire l?accoglimento, di fatto senza limiti, dei quantitativi non consumati a livello locale.

Nel contesto di una rete digitale e ?multigas?, si legge ancora, continua lo sviluppo di uno smart meter proprietario ?H2 ready?. Il primo prototipo, realizzato con materiali riciclati e riciclabili, è previsto entro l?anno in corso con lo sviluppo industriale previsto nei prossimi due. Il piano include gli investimenti relativi all?installazione su scala del nuovo contatore a partire dal 2025-2026, anche in sostituzione dei contatori con tecnologia Gprs, in via di dismissione.