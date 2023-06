Investito da un treno: lutto cittadino per la morte del 25enne Manuel

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

Manuel Tripargoletti, il 25enne originario di Paterno Calabro, domani torna a casa. Purtroppo non lo farà sulle sue gambe, a causa dell’incidente di sabato scorso in cui è stato travolto e ucciso da un treno. Manuel, insieme ad un amico, ha attraversato i binari della linea Mestre-Venezia per raggiungere più velocemente uno sportello bancomat, ma l’impazienza gli è costata la vita. L’amico invece, 23 anni, è rimasto lievemente ferito. Manuel quindi torna a casa, per l’ultimo saluto: il Comune ha dichiarato lutto cittadino per la giornata di domani, 28 giugno, in memoria del ragazzo. Nelle prime ore di domani mattina la salma verrà trasportata al Santuario San Francesco di Paola del paese per la camera ardente; i funerali invece, si terranno nel domani pomeriggio alle ore 17:30.

Il ricordo della scuola frequentata da Manuel: “una notizia che spacca il cuore”

Di seguito il breve, ma profondo, messaggio dell’Istituto Comprensivo Mangone-Grimaldi. “Ancora una tragedia inaspettata e una giovane vita prematuramente spezzata e strappata ai suoi cari. Un nostro ex alunno del plesso di Paterno, Manuel Tripargoletti, vittima di un terribile incidente avvenuto alla stazione ferroviaria di Mestre; una notizia che spacca il cuore e lascia senza fiato, senza energie. Addio Manuel, il nostro Istituto si stringe con il cuore profondamente commosso e in preghiera al dolore straziante della tua famiglia, con i tuoi amici e tutta la comunità”.