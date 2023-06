Intimidazione ad azienda di Cetraro, il Vescovo Rega: “sicurezza è priorità “

StrettoWeb

“La tranquillità e la sicurezza sono una priorità assoluta. Come comunità dobbiamo condannare questi atti gravi e chiedere che si faccia piena luce sull’accaduto. In un momento in cui la pace e la fiducia sono fondamentali per la convivenza civile, invito la popolazione di Cetraro a rimanere unita e così superare questi momenti”. Lo afferma monsignor Stefano Rega, vescovo della diocesi San Marco Argentano-Scalea, esprimendo solidarietà e vicinanza alla comunità di Cetraro dopo il tentativo di intimidazione ai danni di un’azienda.

“Il rispetto reciproco – aggiunge il presule – la collaborazione per costruire una comunità fondata sui sani valori, il lavoro delle forze dell’ordine e delle autorità investigative, la fiducia nelle istituzioni sono elementi chiave per reagire a questo grave episodio”.