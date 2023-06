Innovazione, ‘Volare-il futuro è oggi’: “Rotte virtuali di lavoro contro spopolamento locale”

StrettoWeb

Bologna, 29 giu. (Adnkronos/Labitalia) – “Cerchiamo di creare delle rotte virtuali di lavoro, attivando degli uffici con una formazione ben mirata e dando la stessa opportunità lavorativa a chi rimane nella propria città, evitando così lo spopolamento di alcuni territori”. A dirlo oggi Giovanni Lattanzi, presidente dell?associazione ‘Volare-il futuro è oggi’, intervenendo al Festival del lavoro 2023, la manifestazione organizzata dal Consiglio nazionale dell’ordine dei consulenti del lavoro e dalla Fondazione studi.

“Si tratta – spiega – di centri di impresa e lavoro che attivano nelle aree spopolate contenitori non solo fisici, ma anche di idee, che adottano elevati standard tecnologici ed organizzativi, facendo in modo che la risorsa remota non sia una risorsa isolata”.