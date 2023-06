Una prova auto e poi un gelato: a Reggio l’interessante iniziativa di Vumbaca e Cesare | DETTAGLI

StrettoWeb

Che ormai di verde non ci fosse il solo colore del chioschetto, per quanto riguarda Cesare, lo avevamo capito. E’ forte, infatti, l’impegno della nota gelateria di Reggio Calabria in merito alle tematiche Green, come spiegato qualche giorno fa in altro articolo. Questa volta, però, Davide Destefano non sarà solo. In città nei prossimi giorni è pronta un’iniziativa in collaborazione con un altro marchio noto in città, Vumbaca, concessionaria per auto.

Il nuovo gusto Green “Fruttalia”: la ricetta

I due brand saranno protagonisti con “Fruttalia”, un sorbetto nutraceutico e sostenibile creato per ridurre gli sprechi alimentari che vendica l’ambiente utilizzando ad esempio le bucce della frutta. La ricetta di questo sorbetto è piuttosto semplice: si parte da un decotto di scorze di arance, limoni, bergamotti e peperoncino. Una volta filtrato, viene aggiunta una purea di arance cotte. Il risultato è un sorbetto che viene dolcificato con miele di sulla.

Questa è l’essenza della gelateria artigianale moderna, capace di unire il gusto a una produzione sostenibile, sempre più attenta alle tematiche ambientali. In linea con questa filosofia, di fronte al famoso chiosco, è stata organizzata la presentazione della Jeep Avenger 100% elettrica, il primo veicolo del marchio a emissioni zero, da parte del gruppo Vumbaca.

I test drive di Vumbaca

Vumbaca Auto offre con passione una selezione di veicoli Abarth, Alfa Romeo, Fiat, Fiat Professional, Jeep e Lancia, servendo l’area di Reggio Calabria. La prima Jeep 100% elettrica porta con sé le prestazioni e il divertimento tradizionali di Jeep, ma in una nuova dimensione elettrica, rispettando l’ambiente. Bastano 3 minuti di ricarica per garantire 30 km di autonomia.

Per rafforzare questi concetti, Venerdì 16 e Sabato 17 Giugno, per chi ha effettuato il Test Drive, in omaggio il nuovo gelato Fruttalia da Cesare! Si potrà ritirare il Coupon dedicato direttamente nel Gazebo, durante l’esperienza di Test Drive. Lo stand verrà allestito a Piazza Indipendenza e l’esperienza di “guida + gelato” sarà disponibile venerdì pomeriggio dalle ore 16.30 alle ore 20.30 e sabato mattina dalle ore 9 alle ore 12.30 e pomeriggio dalle ore 16.30 alle ore 20.30. In una struttura accanto al Gazebo saranno presenti tre vetture da cui partirà il test drive.