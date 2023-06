Indiana Jones torna in Sicilia: Harrison Ford atterra a Catania e tutto lo staff lo accoglie: “welcome back!”

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

Harrison Ford sbarca in Sicilia (di nuovo!). Il famoso attore hollywoodiano è infatti atterrato all’aeroporto di Catania per raggiungere poi Taormina e partecipare al Tao Film Fest. A renderlo noto è un post dell’account CTAirport, il profilo Facebook ufficiale dell’aeroporto di Catania, dove si legge: “Ebbene sì, è tornato Indiana Jones! Ed è stato di nuovo gentilissimo, affabile e disponibile con tutti, qui a #CTAairport! Welcome back, Mr. Ford!”.

Ricordiamo che Harrison Ford era stato proprio in Sicilia nel 2021 per girare un nuovo capitolo dell’incredibile saga dell’archeologo più famoso al mondo. La pellicola, “Indiana Jones e il quadrante del destino”, verrà presentata in anteprima proprio a Taormina, nel festival cinematografico più importante della regione, dal 23 giugno al 1 luglio.