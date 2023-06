StrettoWeb

Una bambina di circa un anno è stata trovata morta in un’auto a Roma nella zona della Cecchignola. La bimba era sola e non presentava ad un primo esame esterno segni di violenza. Sul caso indagano i carabinieri. La zona è stata isolata per consentire i rilievi da parte degli investigatori. Le indagini sono in corso.