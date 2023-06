Incredibile a Catania: 24enne “poco lucido” irrompe in abitazione, i proprietari pensano sia un ladro ed esplode maxi rissa. Tutti in ospedale

StrettoWeb

Marito e moglie rientrano e casa e trovano un “ladro” in azione, ne nasce una violenta colluttazione e i tre rimangono feriti. E’ stata questa la prima ricostruzione di quanto accaduto ieri a Gravina di Catania. I tre sono stati trasportati al pronto soccorso, la donna di 57 anni presentava ferite da taglio su varie parti del corpo e anche al viso, il marito di 60 anni sarebbe stato il primo ad essere aggredito dal ladro e il 24enne, che avrebbe poi colpito con un arma da taglio, un coltello o un vetro, la donna, si trova ricoverato nel reparto di Terapia semi intensiva del Policlinico di Catania, ma non è in pericolo di vita.

La dinamica però dopo poco ha assunto un altro aspetto e quello che in un primo momento sembrava essere un ladro è invece una persona psicologicamente fragile. Il 24enne, infatti, non era entrato nella casa per rubare, ma durante un momento di poca lucidità.

Il 24enne non è in stato di fermo, ma è piantonato in ospedale. Sull’accaduto indagano militari dell’Arma di Gravina di Catania e del nucleo investigativo del comando provinciale, coordinati dalla Procura del capoluogo etneo.