Inclusione sociale: parte il progetto del Sistema Bibliotecario UMG “Biblio-Innova”

Prende il via il progetto del Sistema Bibliotecario dell’Ateneo Magna Graecia di Catanzaro, vincitore dell’avviso pubblico indetto della Regione Calabria, che prevedeva un contributo per l’implementazione del patrimonio librario e di servizi agli studenti, individui con disabilità (ipovedenti e con disturbi dell’apprendimento) e bambini 0-6 anni (della scuola dell’infanzia situata presso il campus). Nello specifico il progetto prevede l’acquisto, peraltro già avviato, di particolari strumenti per consentire la lettura di testi a coloro che soffrono di disabilità. Il sistema Bibliotecario sta completando, inoltre, l’elenco degli audiolibri a carattere scientifico da acquistare e organizzando un’audioteca educativa per la scuola dell’infanzia.

Infine, in tempi record, il Sistema Bibliotecario ha calendarizzato i primi 2 eventi previsti dal progetto, aperti agli studenti e alla cittadinanza tutta: il primo si terrà il 28 giugno, alle ore 15, dal titolo “InForma per l’ Estate: sport e alimentazione” durante il quale i docenti Ammendolia, Emerenziani e Ionà forniranno, in maniera entusiastica e divertente, pratici consigli sull’attività fisica da intraprendere nella stagione estiva per mantenere una buona forma fisica mentre i docenti Abenavoli, Mazza, Tarsitano e Montalcini (che oltre ad essere, quest’ultima, il presidente del Sistema Bibliotecario è anche docente di scienze dietetiche) focalizzeranno i loro interventi in ambito dietetico-nutrizionale.

Il progetto vuole indurre i giovani ad uscire dall’isolamento sociale che la pandemia ha determinato, promuovere l’autonomia di soggetti in condizioni di debolezza e stimolare gli studenti a sfruttare le risorse culturali e scientifiche delle Biblioteche UMG e dei docenti che prestano la loro attività presso l’Ateneo catanzarese. Il Sindacato Libero Scrittori Italiani sezione Calabria, per voce del vicepresidente vicario Luigi Stanizzi, ha voluto rimarcare ancora una volta l’importanza della concreta apertura dell’Università Magna Grecia di Catanzaro, con particolare riguardo il Sistema Bibliotecario dell’Ateneo (SBA), verso un vasto e difficile territorio che, proprio da un’Istituzione così prestigiosa e autorevole come l’Umg, riceve incentivi determinanti mirati allo sviluppo culturale, sociale ed economico.

“Se volgiamo lo sguardo ad altre realtà universitarie – afferma il presidente del Sistema Bibliotecario dell’Ateneo Magna Graecia di Catanzaro Tiziana Montalcini – possiamo onestamente affermare che il nostro campus e i servizi bibliotecari che offriamo rispecchiano standard elevati e la partecipazione ai bandi, per niente semplice e scontata, serve al Sistema Bibliotecario a mantenere questi standard. A nulla servono le geremiadi, bisogna che ognuno si chieda cosa può fare per migliorare la società e se davvero sta sfruttando tutte le opportunità che il nostro territorio offre. Per questo da quasi 2 anni costantemente mi sforzo di promuovere i nostri servizi agli studenti ricordando loro che l’Ateno mette a loro disposizione, oltre a testi, anche strumenti tecnologicamente all’avanguardia per facilitare lo studio.

Per esempio è disponibile uno strumento che organizza le citazioni bibliografiche delle tesi (tasto dolente per gli studenti), è possibile usufruire di una piattaforma multidisciplinare con risorse audiovisive e testuali provenienti dalle più importanti istituzioni internazionali (JOVE) e di un’altra che risponde in tempo reale ai quesiti medici utile in ambito diagnostico e terapeutico, da usare anche al letto del malato (UpToDate), che solo grandi Atenei forniscono ai propri studenti”.

Il presidente evidenzia ancora: “I nostri studenti possono ricercare materiale bibliografico su base nazionale e internazionale sulle riviste più prestigiose, iscriversi a corsi gratuiti che forniscono competenze di ricerca bibliografica, scaricare testi universitari in formato E-book nonché accedere a vaste banche dati di area giuridica, psico-sociologica e biomedica. Il secondo evento, organizzato per il 19 luglio, sarà dedicato allo storytelling, ovvero la narrazione che rimanda ad eventi e vicende del nostro passato, ai luoghi della Magna Grecia, che vedrà impegnati i docenti Corposanto e Iaquinta, allo scopo di ricordare ai giovani calabresi quanto è stato importante questo territorio dal punto di vista politico, filosofico e culturale e persuaderli ad uscire dalla trappola della “frustrazione del meridionale” e guardare le cose con una prospettiva nuova e ottimistica. In autunno sono altresì previsti incontri per rafforzare la stima di sé e tanto altro ancora”.

“Per allora sarà stata senz’altro inaugurata la nuova e moderna biblioteca biomedica, sita presso il campus, che accoglierà i tanti studenti UMG. Voglio ringraziare – conclude Montalcini – tutti coloro che ci sosterranno nella realizzazione di questo progetto, in primis la Regione Calabria, il Magnifico Rettore, il partenariato rappresentato dalla Unione Italiana Ciechi, Associazione Italiana Dislessia e AVIS, l’avv. Carmen Audino e la prof.ssa Tiziana Iaquinta che si occuperanno dell’audioteca per l’infanzia, l’assessore Donatella Monteverdi, docenti UMG ma soprattutto gli studenti”.