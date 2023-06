Inclusione e infrastrutture per il sociale: a Corigliano-Rossano la presentazione del programma “PN Metro Plus”

StrettoWeb

Il comune di Corigliano-Rossano è stato individuato quale beneficiario del PON – Programma Operativo Nazionale “PN METRO Plus e città medie Sud 2021-2027″ sulla base di una graduatoria nazionale che considera la dimensione demografica dei singoli Comuni e quella socioeconomica. Organizzato secondo sette priorità, più l’assistenza tecnica, il Piano ha come obiettivi principali la prevenzione e mitigazione dei cambiamenti climatici – Green deal – e la lotta all’esclusione sociale – Social Pillar europeo. Le priorità cinque e sei, che riguardano i servizi per l’inclusione e l’innovazione sociale e infrastrutture per l’inclusione sociale, sono quelle per cui Corigliano-Rossano ha ottenuto una cifra pari a 7,5 milioni euro di finanziamenti.

Il programma finanzia progetti di inclusione sociale, contrasto al degrado urbano, innovazione, contrasto alla povertà ed alla discriminazione sociale. È stato organizzato – martedì 20 giugno dalle ore 17.30 al Centro di Eccellenza – un incontro per la presentazione del Programma e l’avvio del percorso di co-progettazione sulle tematiche indicate. All’incontro parteciperanno l’Ufficio dell’Autorità di Gestione del Programma (collocato presso l’Agenzia della Coesione/Presidenza del Consiglio) e, come supporto tecnico-scientifico, la Scuola Superiore di Scienze dell’Amministrazione Pubblica dell’Unical e il Consorzio Universitario di Ricerca Sociale e Ambientale, con sede a Roma.

Sono state invitate tutte le rappresentanze e gli attori economico-sociali del territorio. “Essere stati inseriti tra i comuni beneficiari del Pn Metro – dichiara il sindaco Flavio Stasi – è uno dei tanti obiettivi raggiunti in questi anni e che darà i propri risultati tra alcuni anni, quando gli interventi per il miglioramento della qualità della vita della nostra gente saranno effettivi”.