Incidente sull’A20, si è spento il centauro messinese dopo 12 giorni tra la vita e la morte

Non ce l’ha fatta Enzo Rizzo, il Carabiniere di 60 anni in pensione e centauro, a seguito dell’incidente dello scorso 28 maggio sull’A20 all’altezza di Rometta. La vittima, di Gualtieri Sicaminò nel messinese ma residente a Barcellona, ha lottato fino all’ultimo nel reparto di Rianimazione del Policlinico di Palermo, dove era stato trasportato d’urgenza con l’elisoccorso il giorno del sinistro. Il Carabinieri stava rincasando dopo il solito giro in sella alla sua Harley Davidson in compagnia di due amici, ma avrebbe perso il controllo del mezzo ribaltandosi. Dopo un delicato intervento chirurgico, dal quale non si è mai risvegliato, Rizzo si è spento ieri sera dopo 12 giorni tra la vita e la morte.