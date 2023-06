Incidente Roma, disposta l’autopsia del piccolo Manuel a Tor Vergata

StrettoWeb

Mentre l’indignazione la fa da padrona sui social, mentre le polemiche non accennano a placarsi, mentre la gente comune si avvicina al punto dell’incidente e ancora lascia un fiore, le indagini sulla morte del piccolo Manuel procedono senza sosta. Dopo lo schianto, fatale, avvenuto a Casal Palocco, la macchina della giustizia si è messa in moto avviando le indagini che vedono responsabili gli youtuber “The Borderline”, in particolare il ventenne Matteo Di Pietro, mettendo a setaccio video e chat sui cellulari degli indagati. Intanto il corpicino senza vita di Manuel, 5 anni, è stato disposto per l’esame autoptico che avverrà al Policlinico di Tor Vergata, secondo quanto emesso dal PM titolare dell’indagine. Solo all’inizio della prossima settimana, pertanto, si avranno i risultati che accerteranno la causa del decesso e la salma potrà ritornare ai familiari, concedendo al bambino un riposo che, purtroppo, non meritava così presto.