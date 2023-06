Incidente nel crotonese: muore imprenditore 46enne schiacciato da un trattore

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

Ennesima tragedia per colpa di un mezzo agricolo: Giulio Mirabelli, 46 anni, ha perso la vita a Verzino, nel crotonese, dopo essere stato travolto dal suo trattore. L’imprenditore si era recato ieri, domenica 18 giugno, nei suoi terreni per ripulire l’uliveto dall’erba. Durante una manovra, il mezzo è finito in una cunetta e, capovolgendosi, lo ha schiacciato. Tempestivo l’intervento dei soccorritori del 118 i quali, allarmati dalla situazione, hanno richiesto l’ausilio dell’elisoccorso. Durante il trasporto però, Mirabelli è deceduto per i gravissimi traumi riportati.

Sul posto sono giunti anche i carabinieri del reparto territoriale i quali, dopo gli accertamenti del caso, hanno restituito la salma e il mezzo alla famiglia della vittima. Una tragedia che, purtroppo, si è ripetuta più volte nell’ultimo periodo. Solo il 10 giugno scorso infatti, un altro uomo nel crotonese è deceduto secondo le stesse modalità e, solo ieri, un residente del cosentino è andato incontro allo stesso incidente, salvo solo grazie alla prontezza di riflessi che ha avuto nel momento in cui veniva travolto.