Un brutto incidente stradale si è verificato nella tarda mattinata di oggi a Caulonia, in provincia di Reggio Calabria. Un’auto, con a bordo un uomo di 87 anni, è uscita fuori strada precipitando per circa 40 metri. Sul posto sono prontamente intervenuti i vigili del fuoco, le forze dell’ordine e l’elisoccorso che ha trasportato l’uomo in ospedale che però non dovrebbe essere in pericolo di vita.