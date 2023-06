Incidente Casal Palocco, arriva la “prima pena” per lo youtuber alla guida del Suv

StrettoWeb

Sta facendo ancora molto discutere, a distanza di qualche giorno, l’incidente di Casal Palocco che ha causato la morte di un bambino di 5 anni. Alla guida di un potente Suv Lamborghini c’erano infatti dei ragazzi che avevano noleggiato il mezzo per girare in auto per giorni e senza sosta. Poi lo schianto e le polemiche successive.

Intanto è arrivata la “prima pena”, in attesa di processo. Matteo Di Pietro, lo youtuber alla guida, è infatti finito agli arresti domiciliari. Ad eseguirlo le forze dell’ordine. Il ragazzo è indagato per omicidio stradale e lesioni.