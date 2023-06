Incidente con il calesse a Palermo: cavallo stramazza a terra

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

Incidente con il calesse a Palermo, in via Cavour, vicino alla prefettura, stamane, poco prima delle 12.30. Il mezzo trasportava, oltre ai due conducenti, una coppia e la loro giovane figlia, quando improvvisamente il cavallo è stramazzato a terra: è caduto di schianto, abbattendosi pesantemente al suolo, facendo piegare in basso bruscamente la carrozza. Grande lo spavento tra i passeggeri e i testimoni presenti in quel momento.

Il proprietario del calesse ha provato a fare rialzare il cavallo che con molta fatica è tornato dritto sulle sue zampe, ma visibilmente zoppicante. La famiglia di turisti, dopo lo spavento, ha manifestato il suo disagio e la sua insofferenza: tra parole e gesti di protesta hanno consegnato una banconota e si sono allontanati stizziti.