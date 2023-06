In Calabria la “vacanza sospesa”, la proposta dell’imprenditore: cos’è e come funziona

StrettoWeb

Parte dalla Calabria un’interessante iniziativa: quella della “vacanza sospesa”. Cosa è come funziona? A spiegarlo è colui che l’ha lanciata, su Facebook, attraverso un post diventato virale: l’imprenditore Giovanni Sgrò, fondatore del Progetto Culturale Naturium. La Calabria, “nota per le sue affascinanti montagne, il mare cristallino e i laghi incantevoli, è pronta per essere riscoperta. Organizzate pacchetti vacanza per i vostri dipendenti, i vostri amici, le vostre famiglie nella nostra regione”, scrive l’imprenditore rivolgendosi non solo a turisti ma anche ad altri calabresi.

Qual è il fulcro centrale della sua idea? Lanciare un crowdfunding per la “vacanza sospesa” in Calabria. L’appello di Sgrò trascende gli schieramenti politici e “le organizzazioni lobbistiche dei grandi circuiti vacanzieri che ci tagliano fuori perché non produciamo grandi numeri. La Calabria ha bisogno, più che mai, del sostegno di tutti per brillare di nuovo”.