Imprese: Garofalo (Haier Europe Italia), ‘Obiettivo a 5 anni raggiungere leadership mercato italiano’

Vimercate (Mb), 29 giu. (Adnkronos) – ?L?Italia è uno dei mercati trainanti nel panorama europeo. Negli ultimi cinque anni abbiamo dato prova di essere l?azienda con il più grande sviluppo e ci poniamo l?obiettivo di raggiungere la leadership del mercato nel nostro Paese entro i prossimi cinque?. Queste le parole di Emiliano Garofalo, Country Manager di Haier Europe Italia, a margine dell?inaugurazione del nuovo quartier generale europeo di Haier Europe – parte della multinazionale cinese Haier Smart Home, all?interno dell?Energy Park di Vimercate, nel Green Building Campus. Un importante traguardo che ha rafforzato ulteriormente la presenza dell?azienda in Europa, confermando l?importanza e la centralità dell?Italia nella strategia di crescita di Haier Europe e nel percorso di rafforzamento della leadership tecnologica nel mondo degli elettrodomestici connessi e delle soluzioni IoT.

Secondo Garofalo, all?inizio del 2023 i segnali provenienti dal mercato non sembravano incoraggianti, nonostante questo però Haier Europe ha mantenuto, a differenza di numerosi competitor, il trend positivo visto nel 2022: ?Oggi vediamo numeri in miglioramento e riusciamo a performare molto meglio del resto mercato. A trainare la performance è l?innovazione, che porta al lancio, mese dopo mese, di tanti nuovi prodotti i cui focus sono l’efficientamento energetico e l?intelligenza artificiale. Si tratta di due asset che contraddistinguono Haier Europe e che aiutano ad avere introiti maggiori, così com?è stato nell?anno precedente?, ha concluso.