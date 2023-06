L’imponente Costa Fortuna attraversa lo Stretto e approda a Messina per il maxi tour del Mediterraneo | FOTO

StrettoWeb

La meravigliosa Costa Fortuna ha attraversato lo Stretto di Messina questa mattina per attraccare proprio in questi minuti nella città peloritana. La meravigliosa nave da crociera della compagnia genovese Costa Crociere ha incantato tanti messinesi e reggini che poco l’hanno potuta ammirare in tutto il suo splendore a largo dello Stretto.

La nave è partita da Civitavecchia alle ore 12:30 di ieri mattina per l’inizio di un viaggio in crociera che durerà di 15 giorni lungo il Mediterraneo. Dopo la partenza di Civitavecchia, quella di Messina è l’unica sosta in Italia prima di giungere nelle isole greche (Creta, Rodi, Mykonos, Santorini) e poi virare verso la Spagna, la Francia (Barcellona, Marsiglia) prima del a Civitavecchia tramite Savona.

Storia e caratteristiche della nave Costa Fortuna

Le decorazioni della Costa Fortuna sono ispirate ai ruggenti anni venti, l’eleganza in ogni piccolo dettaglio, le riproduzioni autentiche dei manifesti pubblicitari d’epoca. All’interno della nave sono presenti teatro, lounge bar, piscine e idromassaggi, sala giochi e casinò.

L’arredamento è stato progettato dall’architetto statunitense Joseph Farcus e si ispira ai grandi transatlantici italiani del passato, a cui viene posposto il loro anno di varo: il teatro è ad esempio denominato Rex 1932, mentre uno dei bar si chiama Conte di Savoia 1932. I modelli di queste navi sono in mostra negli spazi pubblici, mentre nell’atrio erano presenti i modelli di 26 navi del passato che hanno fatto parte della flotta Costa Crociere, eliminati durante il restyling a Singapore a favore di un atrio arredato da tre vele stilizzate ed illuminate.

Dispone di 1.358 cabine totali. Inoltre offre 5 ristoranti, 11 bar, 4 piscine di cui una con copertura semovente e un acquascivolo a torsione, 6 vasche idromassaggio, percorso jogging esterno, centro benessere, il già citato Teatro Rex 1932, un casinò, una discoteca, l’internet point, una biblioteca, il centro commerciale e lo Squok Club con la piscina bambini.

