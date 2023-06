Impagnatiello, i dubbi degli investigatori dopo la confessione

StrettoWeb

Milano, 05 giu. – (Adnkronos) – C?è qualcosa che continua a non tornare nella versione fornita agli inquirenti da Alessandro Impagnatiello, il barman 30enne in carcere da giovedì scorso per l?omicidio della compagna incinta Giulia Tramontano. L’uomo , di avere tentato di bruciarne due volte il corpo, che ha nascosto prima in garage e poi in auto e infine, nella notte tra martedì e mercoledì scorso, gettato in un?intercapedine in un?area dismessa. Eppure, quando il cadavere giaceva nella sua auto – – i carabinieri che indagavano sulla scomparsa della 29enne non ne avevano trovato traccia nel bagagliaio della T-Roc, ben visibile dall?esterno, poiché sprovvisto di copertura.

Il copri bagaglio è stato ora sequestrato e proseguono le indagini, coordinate dall?aggiunto Letizia Mannella e dal pm Alessia Menegazzo, anche per capire se effettivamente Impagnatiello – come lui sostiene – abbia agito da solo, dal momento dell?omicidio fino a quello in cui ha gettato il cadavere della compagna.

Oggi alle 12 i carabinieri del Sis del nucleo investigativo entreranno nell?appartamento in cui la coppia viveva in via Novella, a Senago, per effettuare rilievi alla presenza delle parti. Per rappresentare Impagnatiello, , è stato nominato un avvocato d?ufficio, dopo non poche difficoltà – a quanto si apprende – a reperirne uno disponibile. Nel frattempo nella giornata appena conclusa gli inquirenti hanno riascoltato tutti i familiari della vittima e anche l?addetto alle pulizie che aveva trovato cenere nella casa di Senago, mentre si continua a cercare il telefono di Giulia, gettato – a quanto racconta Impagnatiello – in un tombino.