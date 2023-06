Ibrahimovic dice addio al calcio: quando castigò Reggina e Messina | VIDEO

StrettoWeb

Sono giorni particolari in casa Milan. Prima ancora della separazione shock di Maldini e Massara, Zlatan Ibrahimovic salutava tutti a San Siro domenica sera al termine del match contro il Verona. Non solo un addio ai rossoneri, ma un addio al calcio, quel calcio a cui ha dato tutto e che gli ha dato tutto in oltre 20 anni di carriera, soprattutto in Italia. La Juve che lo ha scoperto e lanciato, l’Inter che gli ha permesso di consacrarsi, il Milan di confermarsi e poi di chiudere in maniera più che dignitosa.

I gol di Ibrahimovic a Reggina e Messina: la prima volta al Granillo in una serata storica per gli amaranto

In quasi 20 anni di Serie A, lo svedese è venuto più volte sullo Stretto, tra le sponde di Reggio e Messina, affrontando amaranto e peloritani. E, bisogna ammetterlo, li ha castigati varie volte: la Reggina addirittura in quattro occasioni, il Messina in due. Andiamo a ripercorrere i momenti.

Il primo in assoluto è a suo modo storico per la Reggina: è il 16 novembre 2004, è la serata del 2-1 alla Juve al Granillo con polemiche nel finale e nel post gara. Segna Colucci, Ibra pareggia un minuto dopo in seguito a erroraccio di De Rosa in uscita, Zamboni mette dentro il gol decisivo su punizione. E’ il primo e unico gol di Zlatan al Granillo e con la maglia della Juventus.

L’altro con la maglia bianconera lo segna al Messina oltre un anno dopo, in un 2-2 al San Filippo del 18 febbraio 2006. Qualche mese dopo, come sappiamo, la vicenda Calciopoli, con la retrocessione della Juve in B, la penalizzazione alla Reggina, il ripescaggio del Messina e il passaggio di Ibrahimovic dalla Juve all’Inter. E qui il primo gol lo rifila sempre ai peloritani, in un 2-0 del 17 dicembre 2006. E’ l’anno dei record per l’Inter, che torna a vincere lo Scudetto.

Ibrahimovic torna a segnare alla Reggina: l’ultima rete agli amaranto è una perla

Dopo quattro anni, e con la maglia nerazzurra addosso, lo svedese torna a pungere poi la Reggina, con tre gol in due occasioni diverse a distanza di un anno: prima il gol nel 2-0 dell’8 marzo 2008; poi la doppietta nel 3-0 del 23 marzo 2009. In quest’ultima occasione segna una rete grandiosa con una grande cavalcata palla al piede e il pallonetto finale. E’ l’ultimo gol di Ibra alle squadre dello Stretto nonché l’ultima volta della Reggina a San Siro in Serie A. Poi sarà retrocessione e le strade non si incroceranno più.