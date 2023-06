Un gruppo di sportivi reggini in visita da Papa Francesco

StrettoWeb

Una delegazione dei partecipanti al Progetto Reggio Resiliente “I Love Sport” ha preso parte all’Udienza Generale di Papa Francesco. Il presidente dell’Associazione Reggio Sporting Club, Antonio Girella, e i coordinatori del Progetto Reggio Resiliente “I Love Sport”, Eliana Rugolo e Francesco Battaglia, hanno omaggiato il Santo Padre con un quadro realizzato dai bambini che hanno utilizzato la tecnica della digitopittura, disegno che consiste nell’utilizzare il proprio corpo al posto dei pennelli.

Durante il saluto in piazza dalla papamobile, Papa Francesco ha benedetto l’intero gruppo partecipante al progetto e ha baciato in fronte la piccola Ludovica. Al termine dell’Udienza Generale, dal Sagrato della Basilica di San Pietro, il papa ha ringraziato i bambini partecipanti al Progetto “I Love Sport” da Reggio Calabria. Prima di partecipare all’Udienza Generale, l’intero gruppo ha visitato lo Stadio “Olimpico” e il Parco Sportivo Foro Italico.

“Oggi, dopo un anno, si conclude il Progetto”, dichiara il presidente Antonio Girella. “Siamo soddisfatti per quanto abbiamo fatto in questi mesi. Grazie alla collaborazione con diverse associazione sportive della Città Metropolitana di Reggio Calabria, abbiamo sostenuto interventi di inclusione e coesione sociale coinvolgendo circa cento bambini in diverse attività sportive e non. La settimana scorsa – continua – abbiamo incontrato i referenti della Città Metropolitana di Reggio Calabria, il nostro obiettivo è dare continuità a quanto fatto in questo anno coinvolgendo sempre più bambini”.

“Mi preme ringraziare – conclude Girella – il dott. Domenico Minasi Primario del reparto Pediatria GOM Reggio Calabria, la dott.ssa Marilena Lia Dirigente medico del reparto pediatria del GOM Reggio Calabria, la dott.ssa Rita Tutino Psicologa, la dott.ssa Vanessa Polimeni Biologo Nutrizionista, il dott. Renato Capurro presidente provinciale di Medicina dello Sport e tutti coloro che hanno preso parte alle attività permettendo la buona riuscita del progetto”.