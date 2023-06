Grecia: 68 migranti soccorsi da mercantile al largo dell’isola di Leros

StrettoWeb

Atene, 19 giu. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) – Circa 70 migranti sono stati soccorsi da un mercantile davanti all’isola greca di Leros, nel Dodecaneso, dove l’imbarcazione su cui viaggiavano avrebbe avuto un’avaria. Secondo la televisione greca, la nave è riuscita a soccorrere 68 migranti che in precedenza avevano lanciato un Sos. Tutti i migranti sono in buona salute e saranno presto trasferiti in un ospedale di Leros.

L’isola si trova vicino alla costa della Turchia, uno dei principali punti di transito per i migranti che arrivano dal Medio Oriente e dall’Asia centrale, in fuga da paesi in guerra o in gravi crisi umanitarie per cercare di raggiungere i paesi dell’Unione Europea.

Il salvataggio è avvenuto meno di una settimana dopo che circa 500 persone sono morte o disperse a causa dell’affondamento di un peschereccio al largo della città di Pylos, nella regione del Peloponneso, incidente dopo il quale sono stati soccorsi più di un centinaio di migranti dalla Guardia costiera greca.