Governo: Schlein, ‘ha preciso disegno di egemonia, non c’è alternativa a mobilitazione’**

Roma, 17 giu (Adnkronos) – Nel governo “c’è un disegno preciso di egemonia culturale e ora hanno più leve nel potere, nel governo e nell’informazione per farlo”. Lo ha detto Elly Schlein nel suo intervento al seminario ‘Ritorno al futuro’ a Bologna.

“Non abbiamo alternative ad affinare gli strumenti partecipazione e di mobilitazione”, ha spiegato la segretaria del Pd sottolineando: “Si vede il seme di una cultura che non è a sufficienza attenta e rispettosa delle prerogative dell’opposizione e dei valori costituzionali. Le forzature non si contano più in questi primi mesi di governo”.