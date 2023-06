Governo: Piccolotti (Avs), ‘Santanchè chi pensa di intimorire? Allergici a libertà stampa’

StrettoWeb

Roma, 24 giu. (Adnkronos) – “La ministra Santanchè ha annunciato una querela contro la trasmissione di Rai3 Report. E per giustificarsi ha fatto riferimento a ?notizie non veritiere?, ma non ha spiegato quali siano e non ha chiarito nulla di quanto contestatole. Sarà perché i fatti raccontati dai giornalisti di Report corrispondono a quanto sta accadendo nei tribunali?”. Lo afferma Elisabetta Piccolotti dell?Alleanza Verdi Sinistra.

“Non ha spiegato ancora nulla – prosegue l?esponente rossoverde della commissione cultura di Montecitorio – perchè sono fatti che combaciano con quanto raccontato in passato anche da altre testate? Siamo quindi portati a pensare che si tratti dell?ennesima ?querela temeraria? di membri di questo governo contro giornalisti e trasmissioni di inchiesta. Le ?querele bavaglio? hanno l?unico obiettivo di intimorire la stampa, creare paure per ipotetici problemi economici, rallentare la carriera dei giornalisti. Finiscono quasi sempre in un nulla di fatto, ma intanto agiscono come disincentivo”.

“Una vergogna, di cui si sta discutendo in tutta Europa e anche in Commissione Cultura alla Camera dei Deputati dove solo ieri FNSI e Ordine dei giornalisti in audizione hanno richiamato la necessità che il Parlamento approvi nuove norme contro queste querele e a tutela della libertà di stampa. Che spazio ci sarà per riforme come queste finché avremo un governo allergico alla libera informazione? La Santanché – conclude Piccolotti – dovrebbe dimettersi due volte: per come ha trattato i suoi dipendenti e per come sta trattando i giornalisti. Tutta la nostra solidarietà a Sigfrido Ranucci e alla redazione di Report”.