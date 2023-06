Governo: Osnato (FdI) a Marattin, ‘noi votati, ‘tua’ maggioranza no e metteva fiducia perenne’

StrettoWeb

Roma, 3 giu (Adnkronos) – “Hai ragione Marattin, bisogna ridurre ricorso alla fiducia, ma la differenza è che questa maggioranza, a differenza della tua, è stata votata dagli italiani. Inoltre i Il governo che tu sostenevi aveva una ?maggioranza? del 95% per cui la fiducia perenne era un po? ridicola?”. Lo scrive su Twitter il deputato di FdI Marco Osnato, presidente della commissione Finanze, replicando al tweet del collega di Iv Luigi Marattin sull’uso della fiducia.

“Teoria interessante: visto che questa maggioranza ‘è stata votata dagli italiani’, allora può pure chiedere la fiducia su tutti i provvedimenti, di fatto quindi esautorando il Parlamento -replica Marattin a Osnato-. Caro Presidente, caro Marco, smettiamola con i ‘ma allora anche voi?’ e con le curve ultra?, e prendiamo atto che le istituzioni di questo paese non funzionano più. E cambiarle è un dovere comune, non una ennesima puntata dello scontro tra ultra”.

Immediata la contro-replica di Osnato: “Ho premesso che hai ragione e che bisogna ridurre le fiduce ma ti davo una prospettiva diverse da cui nascono?per quanto riguarda il ‘ma allora voi..’ nasce dal tuo tweet?”.