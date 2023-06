Governo: Maullu (FdI), ‘De Benedetti offende Meloni in maniera sguaiata’

StrettoWeb

Roma, 3 giu (Adnkronos) – “De Benedetti ripropone il solito cliché del miliardario residente in Svizzera, nell?amena località di Saint Moritz, per offendere in maniera sguaiata Giorgia Meloni il primo ministro di un governo che ha ottenuto la fiducia degli italiani. Lo fa come sempre per proporre impossibili ricette politico-economiche e per offrire soluzioni alla sinistra. Non possiamo, augurarci che continui a farlo non fosse altro per una congiuntura astrale che accompagna ogni singola dichiarazione dell?ingegnere a una costante crescita del centrodestra”. Così Stefano Maullu, deputato di Fratelli d’Italia.