Governo: Conte, ‘Meloni piace a falchi Ue, la considerano una euroburocrate’**

Roma, 23 giu. (Adnkronos) – “L’atteggiamento della Meloni in Europa è incomprensibile. Da un alto occhieggia a Visegrad e a Vox. Dall’altro non riesce a costruire nulla. Sul Mes stanno facendo fare una figura pessima al Paese, hanno battagliato in Ue per non far utilizzare il Pos e per le concessioni balneari: una cosa ridicola. Piace solo ai falchi perchè la considerano una euroburocrate che non si batte per nulla. Siamo una nazione in cerca di identità e non ce lo possiamo permettere”. Così Così Giuseppe Conte al convegno dei Giovani di Confindustria a Rapallo.