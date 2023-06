Gli trovano la droga e aggredisce i poliziotti: giovane del crotonese in manette

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

Un gruppo di ragazzi di Isola Capo Rizzuto, a seguito del “danneggiamento di uno specchietto retrovisore” nei pressi di Piazza Pitagora, hanno allertato una volante del posto per risalire ai responsabili. Una volta giunti sul posto, gli agenti hanno individuato uno dei presunti autori il quale, sin da subito, ha mostrato segni di nervosismo. A seguito di perquisizione, il giovane è stato ritrovato in possesso di due piccoli involucri di marijuana e, mostrandosi non collaborativo, è stato quindi condotto in Questura per gli accertamenti del caso. A seguito delle operazioni relativi alla segnalazioni come assuntore di stupefacenti, il ragazzo ha cominciati a dare in escandescenze e si è scagliato contro i poliziotti dapprima ha colpito un agente con un calcio al ginocchio poi, tentando la fuga, è stato bloccato da un altro operatore il quale, anch’esso, è stato aggredito riportando una lussazione alla spalla. Il colpevole pertanto è stato condotto in carcere per i reati di resistenza e violenza a pubblico ufficiale ed è ora a disposizione della Procura presso il Tribunale di Crotone.