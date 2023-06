Giustizia per King: a processo il proprietario di Corigliano-Rossano che lo aveva abbandonato

StrettoWeb

L’abbandono di animali non sarà più una “passeggiata” a cuor leggero: con l’avvicinarsi dell’estate, saranno purtroppo innumerevoli le segnalazioni di pelosi domestici che verranno lasciati soli perché “d’impiccio” al divertimento della famiglia. Ma la vicenda che ha colpito un cittadino di Rossano, della città di Co-Ro, potrebbe essere d’esempio – e ammonimento – per coloro che stanno anche solamente pensando di poter abbandonare il proprio compagno a 4 zampe. È stata infatti notificata all’associazione Stop Animal Crimes Italia, che lotta contro i soprusi e i maltrattamenti contro gli animali, la prima udienza del processo a carico di un residente di Rossano per il reato di abbandono di animali, che si terrà il 13 luglio.

L’associazione si è costituita come parte offesa nel processo che vede coinvolto King (così ribattezzato dai volontari), un amstaff con il pelo “a chiazze” ritrovato in località Rinacchio. L’organizzazione ha quindi preso in carico il povero cane e si è rivolta all’esperto in diritto Antonio Colonna, anch’esso parte del gruppo di volontari, che ha depositato una querela nei confronti del proprietario dell’animale. Un contributo importante è arrivato dalla determinazione dell’attivista e volontaria Teresa Giuliano la quale, senza tentennamenti, ha portato avanti un’importante battaglia contro l’ex padrone.

Quest’ultimo era stato pertanto condannato ad una multa di 5mila euro dal Tribunale di Castrovillari ma, non volendo sentire ragioni, si è opposto e ha preferito non pagare arrivando così alla data della prima udienza. Un processo, si spera, possa concludersi con una pena esemplare nei confronti di chi abbandona o maltratta gli animali.