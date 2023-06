Giulia Tramontano, il retroscena sulle chat a due giorni dall’omicidio: “che madre sei?”

StrettoWeb

Spuntano, tra gli atti dell’indagine dell’omicidio di Alessandro Impagnatiello a Giulia Tramontano, alcune chat Whatsapp a due giorni dal triste episodio, il 25 maggio. Lei ripete a lui di non essere “felice” e che la loro storia era al capolinea: “accetta la mia decisione e chiudiamo discorso. Non voglio altre discussioni, frustrazioni, ansie e rabbia continua, lasciami stare”, lo supplica.

Lui replica: “ma veramente prima ancora di far nascere un bambino tu vuoi già dividerci? Vuoi farlo nascere con due genitori già separati? Ma che madre sei!!! Ma te lo chiedi?”. Alessandro continuerà a mandare messaggi a Giulia anche dopo averla uccisa. In questo caso, per depistare le indagini, uno solo poche ore prima dell’arresto: “ho i giornalisti che mi stanno molestando sotto casa, ti prego è invivibile così, mia mamma piange, mio fratello e Luciano pure, ti prego. Siamo al 4 giorno oggi, finiscila con questa storia e batti un colpo, ti supplico”, scrive lui diversi giorni dopo l’omicidio.