“Gino Paoli si faceva le se**e prima di cantare”: il VIDEO ironico e virale sui social

Uno spezzone di video tra l’ironico e l’imbarazzante (per la reazione alla dichiarazione inaspettata) è diventato virale sui social. Protagonista è Adriano Aragozzini, giornalista e produttore discografico ospite ieri a “Oggi è un altro giorno” di Serena Bortone. Tra i tanti argomenti affrontati ce n’è anche uno sul cantante Gino Paoli, amico di Aragozzini. Ma come è nata l’amicizia? L’aneddoto raccontato ha fatto ridere, ma anche imbarazzato, i presenti in studio.

Il racconto: com’è nata l’amicizia con Gino Paoli

“Ti posso raccontare perché siamo diventati amici – dice Aragozzini rivolgendosi alla conduttrice – Facevo il giornalista e scrivevo per Oggi. Il direttore diede incarico di fare l’intervista a una giornalista oggi famosissima in politica. Evidentemente non aveva idea di come fosse Gino Paoli all’epoca e gli chiese: ‘scusi, ma lei prima di cantare cosa fa?‘ Errore clamoroso, perché lui rispose: ‘io prima di cantare, mi faccio una sega‘. Lei gli diede del maleducato e del cafone e se ne andò via. Il direttore dopo un po’ di tempo, mi diede l’incarico di fare l’intervista a Gino Paoli”.

