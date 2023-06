Ginnastica Ritmica, la Restart Reggio Calabria chiude col botto: le FOTO del saggio di fine anno

StrettoWeb

Emozioni, batticuore, tecnica, forza, disciplina, arte e musica. Tutto questo, ma anche molto altro, è stato racchiuso nel saggio di fine anno della Restart, società di ginnastica ritmica di Reggio Calabria. Completamente sold-out la gradinata del Parco Caserta dove sabato scorso, in oltre tre ore gradevolissime di spettacolo, le atlete e lo staff della Restart hanno incantato e coinvolto il numerosissimo pubblico presente. Una serata che ha fatto brillare gli occhi dei tanti genitori presenti, con tutti i gruppi della Restart ad esibirsi in una serata di pura magia.

Il saggio, condotto brillantemente dalla giornalista Marilena D’Alescio, è stato strutturato in due parti. La prima ha visto i gruppi susseguirsi su ben 17 esibizioni con i piccoli attrezzi della ginnastica ritmica: dal corpo libero alle clavette, passando per cerchio, nastro e palla, da lasciare senza fiato. Un lavoro certosino e assolutamente professionale quello svolto dallo staff tecnico della Restart, con i vari gruppi in pedana:dalle baby ginnaste (3-5 anni) alle agoniste, dalle dolcissime Special ai vari corsi base, intermedio, avanzato e preagonistico.

Un crescendo continuo che ha condotto alla seconda parte della serata dedicata agli Oscar, in cui tutti i gruppi si sono esibiti sulle note delle colonne sonore più premiate, dei film come il Re Leone e Titanic, ma anche The Brave, Coco, Frozen, Encanto e tanti altri e tutti con costumi a tema, straordinari. Poi il sondaggio Instagram in diretta per decretare i quattro gruppi finalisti, con la speciale giuria composta dal pubblico presente che ha decretato l’esibizione di Sherk la più apprezzata. Spazio poi alle premiazioni per tutte le istruttrici della Restart fino ad arrivare all’apice della serata raggiunto con il Gran Finale. Un un’esibizione collettiva che ha coinvolto anche la “vulcanica” professoressa Marilena D’Arrigo, che con orgoglio si è lasciata trasportare ed ha guidato tutti nell’ultimo ballo a chiusura della serata ed a chiusura di un altro anno ricco di successi. Altrettanto ricco è il medagliere 2022-2023 della Restart che ha toccato il punto più alto negli Internazionali di Budapest con ben 11 medaglie d’oro. Ma non è ancora finita del tutto: valige in mano per le reggine già pronte per i campionati nazionali di Rimini del prossimo week-end.