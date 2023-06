Il Generale Luzi: “le mafie stanno cambiando pelle, adesso vanno all’assalto del Nord”

StrettoWeb

“Le mafie hanno cambiato pelle. La logica degli affari ha superato la logica della violenza. Valgono molto le relazioni intessute con imprenditori e professionisti. Relazioni “tossiche” che abilitano le mafie a orientarsi nella complessità del tessuto economico, conquistando nuovi spazi d’impresa, in particolare al Nord“. A tracciare questa analisi delle organizzazioni criminali è il comandante generale dell’Arma dei Carabinieri, Teo Luzi in un’intervista al blog del giornalista Giovanni Pepi “Se è così…”.

“Le mafie, spiega il generale Luzi, cercano nuove strade. Nei commerci e negli affari. E cambiano i rapporti. Le più recenti indagini registrano inedite convergenze tra gruppi criminali di origini diverse – cosa nostra, ‘ndrangheta e camorra – delineando una sorta di sistema criminale integrato, governato da un principio antico e odioso: ‘pecunia non olet’. Per questo, l’Arma è attenta alle indagini patrimoniali“.

Il comandante generale dell’Arma traccia anche un bilancio: “Negli ultimi 5 anni abbiamo specializzato 576 unità e lo sforzo profuso ha consentito alla Magistratura di sequestrare e confiscare beni per oltre 3 miliardi e mezzo di euro“. Il generale Luzi ribadisce infine che la “linea della palma delle organizzazioni criminali si spinge sempre più verso Nord e sottolinea un altro fenomeno che emerge dalle indagini: “Se è vero che le mafie mirano a fare impresa, è purtroppo molto battuto anche il percorso contrario: imprese che cercano il contatto con il mondo delle mafie per acquisire condizioni di vantaggio sul mercato. Un dato su tutti: in Lombardia e nel Lazio, tra il 2020 e il 2022, i Carabinieri hanno sequestrato beni a cosa nostra per un valore superiore a 55 milioni di euro. Ed è ulteriormente significativo che nel 2022 il 44% delle interdittive antimafia ha riguardato imprese operanti nelle regioni del Centro-Nord.”