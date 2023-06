Gelato al Pecorino Crotonese DOP: il nuovo gusto dell’estate calabrese 2023

StrettoWeb

Fresco, gradevole, sorprendente e capace di emozionare il pelato, oltre ogni aspettativa e titubanza legata al consumo che solitamente si fa di un formaggio stagionato. Un nuovo orizzonte per il Pecorino Crotonese Dop: il gelato. Provare per credere. La ricetta è stata sperimentata in occasione dell’evento Dalla Terra al Gelato ospitato nei giorni scorsi nella storica e prestigiosa Orangerie del Museo della Liquirizia Amarelli. Ad esprimere soddisfazione per questa nuova e speciale declinazione che ha riscosso successo ed apprezzamento è Luca Fonsi dell’omonima e plurisecolare azienda di Paludi, unici produttori in provincia di Cosenza del Pecorino Crotonese Dop e l’unico biologico dell’intera filiera.

Da oggi il gelato al Pecorino Crotonese Dop dell’azienda Fonsi sarà disponibile da MT Massimiliano Tagliaferro, Dolciere in Corigliano-Rossano. L’azienda Fonsi è stata tra i partner e sostenitori principali dell’evento che ha coinvolto gli artigiani del gusto Gaetano Vincenzi, Pasquale Cipolla e Massimiliano Tagliaferro, quest’ultimo organizzatore insieme all’Amministratore Delegato Fortunato Amarelli dell’iniziativa destinata a valorizzare le produzioni del territorio.

Riappropriazione dei sapori della tradizione, economia circolare, educazione e sovranità alimentare, riscatto di un formaggio di qualità. Sono, queste, le coordinate che hanno ispirato la ricetta e che segue ai progetti che hanno interessato già le mense scolastiche e diversi eventi sportivi. Il Pecorino Crotonese Dop continua ad essere una valida alternativa ai prodotti che nulla hanno a che fare con la biodiversità del territorio.