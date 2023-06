I funerali di Flavia Franzoni, Romano Prodi: “54 anni sempre insieme, abbiamo vissuto insieme cielo e terra”

StrettoWeb

Grande commozione per i funerali di Flavia Franzoni Prodi, che si sono svolti nella chiesa di San Giovanni in Monte a Bologna. Tanti gli abbracci e le testimonianze all’ex presidente della Commissione Europea e del Consiglio, Romano Prodi, che ha salutato e abbracciato tutti i presenti. A lui si sono stretti, tra gli altri, Mario Draghi, Luca Cordero di Montezemolo, Gianni Morandi, il banchiere Giovanni Bazoli, la giornalista Milena Gabanelli, l’ex ministro Cesare Damiano, il professor Arturo Parisi, amico da anni della famiglia Prodi, Mario Monti, Enrico Letta, Massimo D’Alema, Walter Veltroni, Pieluigi Bersani, Piero Fassino, Francesco Boccia, Pierluigi Castagnetti, Patrizio Bianchi, Giulio Santagata, Elisabetta Gualmini, Gad Lerner.

Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha inviato una corona di fiori, così come il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, ex prefetto di Bologna, mentre per il governo sono presenti il ministro all’Università, Anna Maria Bernini e il viceministro alle Infrastrutture, Galeazzo Bignami. “Vi ringrazio tutti”, dice Prodi.

Le parole commosse di Romano Prodi

“Siamo stati 54 anni sempre insieme, nei lunghi momenti di gioia e anche del dolore, nella salute e nella malattia e, come dice la preghiera, in tutti i giorni della nostra vita. Ai 54 anni voglio anche aggiungere il ricordo degli altri due anni del corteggiamento e anche un po’ di più: mai mi sono pentito di aver tanto insistito”. E’ quanto ha detto l’ex premier Romano Prodi, ricordando ai funerali in San Giovanni in Monte a Bologna la moglie Flavia Franzoni, morta martedì scorso durante una camminata lungo il sentiero di San Francesco, assieme agli amici. “Abbiamo sempre condiviso tutto – ha aggiunto Prodi – dalla nostra presenza a questa città tanto amata, alla scelta della presidenza dell’Iri e poi alla vita politica a Roma e a Bruxelles. Abbiamo sempre parlato di tutto e ho chiesto a lei infiniti consigli. Anche ieri pomeriggio, parlando con Giorgio e Antonio, mi è venuto spontaneo dire ‘questo lo chiedo a Flavia’…”.