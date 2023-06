Funerali Berlusconi: 2 maxi schermi in piazza Duomo

StrettoWeb

Sono due i maxi schermi che stanno allestendo in piazza Duomo per i funerali di Stato di Silvio Berlusconi che si terranno dalle 15 di domani. Gli schermi permettano a tutti i cittadini in piazza di vedere la funzione. Ancora è da capire quale sarà la capienza della piazza, anche se il Comune ha proposto un limite di 20 mila persone come nella gestione dei concerti e questo sembra essere l’orientamento.

Piazza Duomo sarà transennata a partire dalle 10 del mattino. Il feretro di Silvio Berlusconi sosterrà sul sagrato del Duomo prima di entrare. L’ingresso delle autorità è previsto tra le 14:30 e le 15.