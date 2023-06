Domenica di forte maltempo in Calabria, nubifragio a Falerna: 4 persone salvate in extremis

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

Auto intrappolate in un sottopasso ferroviario e quattro persone salvate dai Vigili del fuoco e dal gruppo volontari della Protezione civile che le hanno estratte dalle auto e messe in salvo. E’ accaduto a Falerna, nell’hinterland di Lamezia Terme dove da stamattina ha fatto la sua comparsa “flash storm”, una perturbazione veloce con temporali a tratti intensi che ha causato notevoli disagi in un’ampia zona della Calabria.

Sul posto, oltre ai vigili del fuoco anche i carabinieri e numerosi cittadini tra i quali il sindaco di Falerna, Francesco Stella e gli amministratori comunali che hanno aiutato i malcapitati, ospitati in una struttura ricettiva della zona.