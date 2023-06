Fondi europei per la Calabria: il convegno organizzato da Confapi e Kiwanis

StrettoWeb

Le opportunità di crescita e di sviluppo per le Piccole e Medie Imprese

legate ai Fondi europei al centro dell’incontro promosso a Cosenza da

Confapi Calabria e Kiwanis “Città degli Enotri”. Qualificati relatori hanno affrontato il complicato mondo dei fondi europei rendendolo accessibile anche ai non addetti ai lavori. L’europarlamentare Lucia Vuolo ha sottolineato l’importanza dell’incontro e la sua disponibilità per la Calabria. “L’Europa non è distante: è vicina ai territori ai quali offre molte opportunità, ma per coglierle -ha detto – è necessario annullare le distanze che non sono solo geografiche, ma anche e spesso

linguistiche se non metodiche”. I saluti di Confapi sono stati portati

da Francesca Benincasa, coordinatrice filiere Confapi Calabria.

Sul concetto di innovazione e del ruolo fondamentale che ricopre oggi si è soffermata Delly Fabiano, presidente del Kiwanis Città degli

Enotri, docente universitaria, esperta di fondi comunitari. “Progettare – ha sottolineato – non è soltanto scrivere il bando, ma capire come individuare le strategie di crescita fondamentali per le imprese. E’ necessario dunque investire sulla formazione, sulla conoscenza per perseguire strategie di sviluppo mirate.

Innovazione e programmazione -ha aggiunto Delly Fabiano – sono basilari per poter accedere ai bandi e utilizzare al meglio le risorse che l’Europa mette a disposizione. Andrea Boffi, European Project Manager, ha parlato dei ritardi della Calabria nella programmazione europea e degli ostacoli da rimuovere. Ha affrontato con semplicità la parte più tecnica relativa ai fondi europei riuscendo a coinvolgere il pubblico presente.