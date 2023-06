Foggia: rottura improvvisa a condotta acqua, tecnici al lavoro

StrettoWeb

Milano, 19 giu. (Adnkronos) – A causa di una rottura improvvisa ed imprevedibile della condotta adduttrice che alimenta la città di Foggia, il servizio idrico nell?abitato è interessato da una riduzione della pressione. Lo annuncia la società Acquedotto pugliese. ”Disagi -si sottolinea in una nota-potrebbero essere avvertiti negli stabili sprovvisti di autoclave e riserva idrica o con insufficiente capacità di accumulo. I tecnici prontamente intervenuti sono al lavoro per la individuazione del punto preciso della perdita e lavoreranno incessantemente, ventiquattrore su ventiquattro, fino al regolare ripristino del flusso. Al fine di limitare i disservizi, Acquedotto Pugliese ha predisposto un servizio integrativo di distribuzione con autobotti che sono dislocate in: Corso Garibaldi, nei pressi del Municipio; Villa Comunale; Rotatoria dell?Ospedale Riuniti; Chiesa Sacro Cuore, zona Candelaro; Via Leone XIII, Rione Martucci; Chiesa Annunciazione del Signore, Zona Macchia Gialla”.

”Acquedotto Pugliese raccomanda i residenti dell?area interessata di razionalizzare i consumi, evitando gli usi non prioritari dell?acqua. I consumi, infatti, costituiscono una variabile fondamentale per limitare eventuali disagi”.