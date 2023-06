“U.S. Palmese”, il film con Papaleo e Gerini: “a Palmi una colletta per comprare un calciatore del Milan”

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

La città di Palmi al centro dell’interesse nazionale per quanto riguarda il cinema. Questo grazie al film “U.S. Palmese”, la pellicola che racconterà la storica squadra calcistica cittadino e descriverà la città di Palmi anche da un altro punto di vista. Protagonisti due grandi attori italiani: Rocco Papaleo e Claudia Gerini. Il primo, tra l’altro, è stato intervistato dalla Gazzetta dello Sport e ha anche accennato qualche dettaglio della trama.

Film “U.S. Palmese”: la trama

Già, la trama. Quali dettagli? Il protagonista, Papaleo, è un tifoso della Palmese che propone di far ingaggiare alla società reggina un campione del Milan che però non gioca in rossonero per via del suo brutto carattere. Con un’idea: l’ingaggio lo dovranno pagare gli abitanti della città di Palmi con una colletta. Il film unisce le due grandi passioni di Rocco Papaleo, “il cinema e il calcio. Tra l’altro – rivela l’attore alla rosea – un calcio di provincia, che conosco bene visto che ho giocato a livello agonistico, arrivando in prima categoria con il Lauria”.

La bellezza e il fascino di questo film risiedono anche nel raccontare una Calabria diversa: “Anche questo mi ha attratto – ammette Papaleo – Esiste un altro Sud rispetto a quello che viene raccontato in tanti film, un Sud che ha uno sguardo poetico. È bene offrire altri punti di vista”, aggiunge.

La pellicola – una produzione Mompracem con Rai Cinema, prodotto da Carlo Macchitella, Manetti bros., Pier Giorgio Bellocchio, con il sostegno della Calabria Film Commission e con il patrocinio della Lega Nazionale Dilettanti – è diretta dai Manetti Bros., da loro stessi scritta insieme a Emiliano Rubbi e Luna Gualano. Le riprese si sono svolte e si svolgeranno da maggio a metà luglio a Palmi e in diverse zone della Calabria.