Filcams Cgil e Cgil Calabria: “la Regione ci ha negato aule e confronti, convochiamo conferenza”

“Avevamo richiesto alla Presidenza un’aula del Consiglio Regionale della Calabria per portare la voce di chi rappresenta le lavoratrici ed i lavoratori direttamente dentro le Istituzioni; per offrire il nostro punto di vista e le nostre considerazioni rispetto al Piano Regionale Straordinario per il Turismo Sostenibile 2023-2025 indicando come data il giorno 22 luglio. Siamo stati contattati dagli uffici della Presidenza che ci hanno informato dell’indisponibilità di aule agibili all’interno del Consiglio Regionale della Calabria e della decisione di convocare proprio per giorno 22 la seduta dell’organismo che dovrà anche deliberare rispetto al piano del Turismo proposto dalla Giunta”.

“Insomma, così come è stato negato alle parti sociali il confronto nella redazione del Piano Strategico, per ragioni organizzative ci sarebbe negato, nei fatti, un confronto istituzionale con coloro che dovranno votare e discutere le Strategie sul Turismo negli anni a venire. Filcams Cgil e Cgil Calabria hanno deciso perciò di convocare una conferenza stampa mercoledì 21 giugno alle ore 12,00 presso la città Metropolitana di Reggio Calabria, alla quale sono stati invitati a partecipare tutti i Consiglieri Regionali e le forze politiche che fossero interessati ad ascoltare e a confrontarsi con il sindacato”.

“A spiegare il punto di vista del sindacato sullo strumento strategico che dovrebbe sviluppare Turismo in Calabria saranno, Giuseppe Valentino, Segretario Generale Filcams CGIL Calabria e Celeste Logiacco, Segretaria CGIL Calabria, coadiuvati da Luigino Denardo responsabile dipartimento economia della CGIL Calabria. Il giorno dopo, mentre si discuterà del Piano del Turismo, grazie alla disponibilità di qualche consigliere regionale che ci ha invitato come ospiti, saremo presenti con una delegazione in aula. Questo perché non rinunciamo all’idea che il settore del Turismo va messo SottoSopra e anche quando non riusciamo ad ottenere un normale confronto istituzionale “verremo ancora alle vostre porte e grideremo sempre più forte”. Così in una nota Filcams Cgil e Cgil Calabria.