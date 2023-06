Festa della Repubblica: iniziativa dell’associazione Incontriamoci Sempre

StrettoWeb

L’Associazione Incontriamoci Sempre per il Volontariato, con il Direttivo appena eletto dai Soci, ha inteso riprogrammare la manifestazione già realizzata lo scorso anno per il 2 giugno, Festa della Repubblica, con la sfilata della Fanfara dei Bersaglieri, da Piazzale Mino Reitano, lungo via Italia, con arrivo nella piazzetta antistante la Stazione di Santa Caterina, sede dell’Associazione stessa.

Protagonisti saranno i Bersaglieri e la loro Fanfara, appena rientrati da La Spezia dove, per il 70° raduno nazionale. In 20 mila hanno reso gli onori ai propri labari ed alla Bandiera in una sfilata lungo le vie spezzine, con l’arrivo di corsa sul lungomare a ridosso dell’Arsenale marittimo della città ligure che li ha abbracciati con la presenza lungo le strade di oltre 60 mila persone. La Manifestazione avrà inizio già dalle ore 18.00, nella piazzetta della Stazione, con l’arrivo delle auto d’epoca del Club 500, con in testa il suo Presidente Enzo Polimeni.

Alle ore 19.00, da Piazzale Mino Reitano avrà inizio la sfilata lungo via Italia della Fanfara dei Bersaglieri, che arriverà di corsa con le sue allegre note squillanti nella Piazzetta di Santa Caterina, accolta da una maxi torta tricolore realizzata dall’Associazione Provinciale Pasticcieri Artigiani Reggini, APAR, e che verrà distribuita a tutte le persone presenti. La scorta e l’ordine pubblico saranno curati dalla Polizia Locale e della Protezione Civile Safety le Aquile, con l’instancabile Nino Monteviso.

La Manifestazione, organizzata dall’Associazione Incontriamoci Sempre per il Volontariato, è patrocinata dall’Associazione Nazionale Bersaglieri – Sezione di Reggio Calabria, dall’Associazione dei Maestri del Lavoro, da Attinà e Forti specialità gastronomiche, dall’Associazione di Protezione Civile Le Aquile, dall’Associazione Fiat 500 Club Italia, dall’APAR, Associazione Provinciale Pasticcieri Artigiani Reggini. Per l’occasione, nella Sala Museo il Ferroviere dell’Associazione Incontriamoci Sempre, sarà offerto un rinfresco a base di Bergamottata Spritz a cura di Friberga.