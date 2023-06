F1: Gp Spagna, pole di Verstappen davanti a Sainz e Norris

StrettoWeb

Barcellona, 3 giu. (Adnkronos) – La Red Bull di Max Verstappen conquista la pole position in 1.12,272, anche nel Gp di Spagna di F1. Ferrari dalle due facce con l’ottimo secondo posto di Carlos Sainz e solo il 19esimo di Charles Leclerc. Terza posizione va ad una sorprendente McLaren con Lando Norris. Quarta l’Alpine di Pierre Gasly seguito dalla Mercedes di Lewis Hamilton e dall’Aston Martin di Lance Stroll. Settimo posto in griglia per l’Alpine di Esteban Ocon, seguito dalla Haas di Nico Hulkenberg e dall’Aston Martin di Fernando Alonso nono, mentre chiude decima l’altra McLaren di Oscar Piastri. Partirà invece 11esima la seconda Red Bull di Carlos Perez seguito dalla Mercedes di George Russell.