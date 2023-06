Europee: Gozi, ‘Renew mai alleata con estremisti di destra’

StrettoWeb

Roma, 10 giu. (Adnkronos) – “Sono preoccupato per Antonio Tajani perché fa troppe cose. Fa il vicepresidente del Consiglio, il ministro degli Affari esteri, il coordinatore di Forza Italia e, da qualche tempo, si è messo a fare anche il portavoce di Renew Europe. Parla di alleanze tra gli estremisti di destra come Vox, i post-neonazisti svedesi, Fratelli d?Italia, il Ppe e Renew Europe. Il peso di questa balla è troppo grosso anche per uno come Tajani”. Lo ha detto Sandro Gozi nel suo intervento all?assemblea di Italia Viva in corso a Napoli.

“Voglio dirlo chiaro: noi all?alleanza con l?estrema destra diciamo un chiaro e forte no. Noi con i fratelli e cognati d?Italia che parlano di sostituzione etnica e poi sono incapaci di gestire la grande occasione storica del Pnrr, non abbiamo nulla a che fare?.

?Renew è nata proprio per superare la vecchia linea di demarcazione destra-sinistra – ha aggiunto Gozi -, uno schema ormai obsoleto. Noi siamo l?argine agli estremismi di entrambe le parti. Siamo alternativi a chi si accanisce contro i diritti civili come Meloni e Abascal o a chi propone un nuovo nazionalismo a sinistra come Mélenchon?. ?Stiamo lavorando, in vista delle prossime elezioni europee, per la democrazia transazionale, lo stato di diritto, la transizione ecologica e digitale, e per preparare, mobilitare e convincere i cittadini a scegliere la nostra Europa democratica e sovrana. Il resto lo lasciamo volentieri a retroscena e talk show?, ha concluso.