Estate in Sicilia: a Gioiosa Marea il via alla 29esima edizione della “Festa della Musica”

La Pro Loco di Gioiosa Marea APS organizza 29° edizione della “Festa della Musica” evento di carattere europeo promosso dal Ministero della Cultura, UNPLI, SIAE, AIPFM e Rappresentanza Italiana Commissione Europea.

Gioiosa Marea si prepara con grande entusiasmo all’evento che si svolgerà il 21 Giugno alle ore 21:30 presso l’Arena Canapè. La Festa della Musica, che si celebra il 21 giugno di ogni anno, è un evento globale che promuove la musica come linguaggio universale che unisce le persone di ogni cultura e provenienza. Questa festa è stata istituita nel 1982 in Francia e si è diffusa in tutto il mondo, diventando un’occasione per celebrare la musica in tutte le sue forme.

In questa giornata, le strade di molte città si animano di concerti, spettacoli e performance musicali, che coinvolgono artisti di ogni genere e stile. La musica diventa il mezzo attraverso cui le persone si incontrano e si uniscono, creando un’atmosfera di festa e di condivisione.

L’obiettivo della Festa della Musica è quello di promuovere la musica come strumento di coesione sociale, che unisce le persone al di là delle differenze culturali, linguistiche e sociali. Inoltre, la festa vuole anche valorizzare il lavoro degli artisti e dei musicisti, offrendo loro l’opportunità di esibirsi e di far conoscere il loro talento al grande pubblico.