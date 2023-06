Un’estate al mare: cinghiale avvistato su una spiaggia calabrese che si tuffa in acqua

StrettoWeb

L’emergenza cinghiali continua ad invadere l’intero territorio calabrese e, in vista dell’estate, pare prediligano le località balneari. L’ultimo avvistamento infatti, è avvenuto ieri a Sangineto, un comune sul Tirreno della provincia di Cosenza: alcuni turisti, i quali soggiornavano nei pressi dell’hotel “Delle Stelle”, hanno intravisto una macchia nera correre sulla spiaggia, tra gli ombrelloni dei lidi. Solo dopo un’attenta occhiata si sono accorti che si trattava di un cinghiale il quale, forse per il caldo, si è tuffato in mare per rinfrescarsi. Una scena insolita ma, allo stesso tempo, mette in evidenza come il pericolo “cinghiali urbani” sia sempre più minaccioso, per la loro incolumità e di quella della popolazione.